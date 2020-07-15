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Москва 24

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Общество

18:05

Все вернувшиеся в РФ вывозными рейсами будут соблюдать 14-дневную изоляцию

общество власть

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Роспотребнадзор сохраняет 14-дневный режим самоизоляции для тех, кто прилетает в Россию вывозными рейсами. Постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Также самоизоляция на две недели предписана иностранцам, которые прибывают в Россию для работы.

Вместе с тем, с 15 июля вступает в силу постановление об альтернативе самоизоляции. Если прилетающий имеет на руках отрицательные тесты на COVID-19, ему самоизолироваться не нужно.

Необходимо предоставить справку о прохождении теста методом ПЦР, отобранного не ранее чем за три дня до прибытия, и документы о наличии антител иммуноглобулина G при наличии.

Также можно в течение трех дней платно сдать тест ПЦР в России.

Ранее сообщалось, что правительство РФ возобновит международное авиасообщение с теми странами, где заболеваемость COVID-19 будет составлять не более 40 человек на 100 тысяч населения.

По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, власти каждые две недели будут оценивать эпидситуацию в зарубежных странах, чтобы корректировать список стран, куда будут возобновлены рейсы.

Данные по возобновлению международных перелетов, по словам Голиковой, авиавласти представят в ближайшее время.

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