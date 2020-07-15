Все вернувшиеся в РФ вывозными рейсами будут соблюдать 14-дневную изоляцию

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Роспотребнадзор сохраняет 14-дневный режим самоизоляции для тех, кто прилетает в Россию вывозными рейсами. Постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.
Также самоизоляция на две недели предписана иностранцам, которые прибывают в Россию для работы.
Вместе с тем, с 15 июля вступает в силу постановление об альтернативе самоизоляции. Если прилетающий имеет на руках отрицательные тесты на COVID-19, ему самоизолироваться не нужно.
Необходимо предоставить справку о прохождении теста методом ПЦР, отобранного не ранее чем за три дня до прибытия, и документы о наличии антител иммуноглобулина G при наличии.
Также можно в течение трех дней платно сдать тест ПЦР в России.
Ранее сообщалось, что правительство РФ возобновит международное авиасообщение с теми странами, где заболеваемость COVID-19 будет составлять не более 40 человек на 100 тысяч населения.
По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, власти каждые две недели будут оценивать эпидситуацию в зарубежных странах, чтобы корректировать список стран, куда будут возобновлены рейсы.
Данные по возобновлению международных перелетов, по словам Голиковой, авиавласти представят в ближайшее время.
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