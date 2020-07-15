Пилот раскрыл секреты поддержания навыков во время пандемии коронавируса

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Пилоты международных рейсов российских авиакомпаний после перерыва, связанного с пандемией коронавируса, вернутся к работе только после особой проверки. Как она осуществляется, рассказал в интервью радио Sputnik пилот первого класса Андрей Литвинов.

"Если у пилота перерыв больше трех месяцев, тогда он должен пройти тренажерную подготовку и выполнить несколько полетов с инструктором. Только после этого его допускают к самостоятельному полету", – рассказал Литвинов.

Он отметил, что при перерыве шесть месяцев и больше предстоит более сложная проверка.

По его словам, в период пандемии авиакомпании стараются не допустить потерю пилотами навыков. Он подчеркнул, что пилотам по возможности дают летать.

"Летчики под контролем, чтобы они не потеряли навыки", – добавил Литвинов.

Ранее британский пилот рассказал, почему нужно отключать мобильный телефон во время полета. По его словам, переключение гаджета в авиарежим, при котором нельзя выйти в интернет или позвонить, означает, что любая передача радиочастотного сигнала заблокирована.

Пилот подчеркнул, что за последние годы технические возможности самолетов улучшились, и тем не менее было проведено несколько исследований, которые доказали связь использования мобильных телефонов на борту с возникающими неисправностями системы.

