Ветер повалил более 20 деревьев в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Сильный ветер привел к падению более 20 деревьев в разных округах Москвы, повреждено около десяти машин.

Как сообщили ТАСС в экстренных службах, также зафиксированы случаи обрыва проводов упавшими деревьями.

Информация о пострадавших не поступала. Ранее москвичей предупредили о грозе с ветром порывами до 21 метра в секунду.

Также отмечалось, что в столице с 14 по 16 июля может выпасть месячная норма осадков.

Ожидается, что их уровень достигнет 94 миллиметров. Наиболее неблагоприятная погода прогнозируется с 18:00 среды до 3:00 четверга.

При этом давление составит 735 миллиметров ртутного столба, что близко к рекордно низкому значению.