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Пункты выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейсов могут начать выдавать заказы других логистических служб. Об этом заявил президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.

"Возможность выдачи заказов других логистических служб на пунктах выдачи заказов. Мы, в принципе, пока это не внесли в документ, но, в принципе, все согласны выдавать товары других логистических служб, считаю, что это абсолютно нормально", – приводит его слова ТАСС.

При этом, уточняет Соколов, товары от другого логиста в ПВЗ будут выдаваться без рекламы и брендинга.

Он также рассказал, что в ассоциации ведутся обсуждения подходов, при которых маркетплейсы будут располагать ПВЗ таким образом, чтобы не создавать конкуренцию партнерам.

По словам Соколова, принятие стандартов взаимодействия между маркетплейсами и ПВЗ может занять до полутора месяцев, так как часть правил еще находится в разработке.

Ранее сообщалось, что маркетплейс Wildberries опроверг данные о сокращении работников в ПВЗ. По информации СМИ, сокращения были вызваны падением популярности площадки на фоне конфликтных ситуаций с партнерами.

В частности, журналисты приводили данные, что за апрель 2023 года доля работающих под брендом Wildberries ПВЗ сократилась с 43 до 38%.

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