Сенатор рассказал о мерах по обеспечению жителей России медикаментами

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Член комитета Совфеда по социальной политике, заслуженный врач РФ Владимир Круглый заявил о необходимости интенсификации работы фарминдустрии и упрощения вывода лекарственных средств на рынок.
"Вопросы импортозамещения именно в сфере производства лекарственных препаратов имеют крайне большую важность и актуальность для пациентов. Конечно, наши отечественные производители, которые разрабатывают и производят лекарства, должны более активно включиться в этот процесс", – сообщил он в беседе с "Радио 1".
По его словам, Россия испытывает трудности с производством пятой части всех жизненно важных препаратов.
Круглый отметил важность контроля за качеством российских лекарств для того, чтобы отечественные медикаменты не уступали по качеству иностранным.
Сенатор также подчеркнул необходимость сокращения бюрократических процедур по допуску медикаментов на российский рынок.
Ранее заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко сообщил, что фармацевтическая индустрия России может производить около 80% жизненно важных лекарств.
Он подчеркнул, что фарминдустрия РФ за последние несколько лет прошла хорошую подготовку. В этом немаловажную роль сыграли пандемия коронавируса и программа "Фарма-2020".
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