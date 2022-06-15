В Москве за сутки госпитализировали 127 человек с коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве за последние сутки госпитализировали 127 человек с коронавирусом. Об этом сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

За минувшие 24 часа выявлено 173 новых случая заражения инфекцией. Скончались от последствий коронавируса 12 человек с подтвержденным диагнозом "пневмония".

Выздоровели за последние сутки 272 пациента. Всего с начала пандемии столичные врачи вылечили свыше 2,5 миллиона человек.

Ранее главврач клинико-диагностической лаборатории ООО "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков заявил, что новый вариант "Омикрон"-штамма (ВА.4) стал самым заразным.

По его словам, этот вариант распространяется на 10–20% эффективнее, чем прошлые разновидности COVID-19. При этом он рассказал, что в большинстве случаев заболевание протекает как респираторное.