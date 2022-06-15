В России за сутки госпитализировали 1 989 человек с коронавирусом

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

В России за последние сутки госпитализировали 1 989 человек с коронавирусной инфекцией. Это на 180,9% больше, чем днем ранее, сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

За тот же период сообщается о 4 528 выздоровевших после прохождения лечения от инфекции. Всего с момента начала пандемии в РФ коронавирусом переболели 17 806 097 человек.

В РФ подтверждены 2 718 новых случаев COVID-19. С начала пандемии в России выявили 18 385 098 случаев COVID-19.

Сообщается о 66 умерших, у которых ранее диагностировали пневмонию и положительный тест на коронавирус.

Ранее главврач клинико-диагностической лаборатории ООО "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков назвал новый вариант "Омикрон"-штамма (ВА.4) самым заразным.

Эксперт пояснил, что этот вариант распространяется на 10–20% эффективнее, чем прошлые разновидности COVID-19. При этом он рассказал, что в большинстве случаев заболевание протекает как респираторное.

