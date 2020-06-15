Сергунина: акселерационную программу для туриндустрии запускают в Москве

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Акселерационная программа для туриндустрии стартует в Москве, сообщает пресс-служба столичного комитета по туризму.
"15 июня начинается прием заявок на участие в городской программе поддержки стартапов и развития новых продуктов для индустрии туризма и гостеприимства", – приводятся в материале слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.
Проект получил название "Фабрика туристических продуктов и сервисов". 15 июня начался прием заявок на участие, подать их можно до 5 июля на коммуникационной площадке туротрасли Москвы – travelhub.moscow. К участию приглашаются, в частности, IT-разработчики, начинающие предприниматели, действующие турагенты и туроператоры.
Заммэра Наталья Сергунина объяснила, что задача проекта – поддержка перспективных решений. Эксперты помогут создать или доработать продукт, чтобы он стал востребованным на рынке.
Программа включает два направления. "Стартап" – для тех, кто хочет воплотить свои идеи, запустить новый туристический продукт и монетизировать его, "Слушатель" – для желающих пройти только восьминедельный онлайн-интенсив.
Получить доступ к курсу занятий может каждый после регистрации. Чтобы присоединиться к первому направлению, нужно иметь готовую идею или минимально жизнеспособный продукт (MVP), призванный привлечь путешественников в столицу или способствующий развитию внутреннего туризма.
Итогом программы станет открытый Демо-день, запланированный на начало сентября. На нем участники презентуют результаты своей работы. 10 лучших проектов, выбранных жюри, смогут привлечь финансирование со стороны инвесторов, найти партнеров и первых клиентов.
Онлайн-площадка для представителей туристической отрасли появилась в мае. Предполагается, что она объединит максимальное число участников и охватит еще больше значимых тем. Платформу будут наполнять отраслевыми новостями и полезной информацией, в частности в области технологий и столичных сервисов для бизнеса.
Глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров в середине прошлого месяца уточнял, что выплаты по субсидии получили первые 44 тысячи ИП. Чаще всего за субсидией обращаются представители таких сфер, как грузоперевозки, торговля, туристическая отрасль, косметология и парикмахерские, добавил он.
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