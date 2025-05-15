До 18 градусов тепла и небольшой дождь будут в Москве 15 мая

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

От 16 до 18 градусов тепла будет в Москве в четверг, 15 мая, сообщает Гидрометцентр России.

В столице ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь. В Подмосковье – от 13 до 18 градусов тепла, местами – умеренный дождь.

Ветер южный от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 741 миллиметр ртутного столба.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что в Москве до конца мая может выпасть до 60% месячной нормы осадков. По его словам, месяц почти до конца будет прохладным и довольно переувлажненным.

Также ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова сообщила, что в столице в последнюю неделю мая ожидается очень теплая погода, температура поднимется до 25 градусов.