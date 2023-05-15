В ГД предложили ввести единовременные выплаты для взрослых детей погибших в СВО бойцов

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила распространить право на единовременные выплаты на совершеннолетних детей погибших участников СВО. Соответствующее обращение она направила на имя секретаря генсовета "Единой России" Андрея Турчака, сообщает РИА Новости.

"Просим <...> рассмотреть инициативу <...> в целях устранения законодательного пробела, когда в случае отсутствия у погибшего членов семей, единовременные выплаты положены только братьям и сестрам, независимо от их возраста, в то время как совершеннолетние дети военнослужащего такого права лишены", – написала депутат.

Она отметила, что случаев, когда выплаты получают братья или сестры погибших, пока не много, но все же они есть. При этом Лантратова уверена, что любой родитель хотел бы, чтобы средства получил его ребенок. Кроме того, парламентарий указала и на другой законодательный пробел – бывает так, что у погибшего просто нет братьев или сестер.

Ранее Минпросвещения РФ рекомендовало педагогическим вузам страны ввести меры поддержки студентов, являющихся членами семей участников СВО. В числе таким мер ведомство назвало приоритетное предоставление места в общежитии, бесплатное проживание в нем, ежемесячные и единовременные выплаты.



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