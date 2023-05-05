05 мая, 23:42Общество
Минобороны России опубликовало данные о зарплатах военных-контрактников в зоне СВО
Фото: Эрик Романенко/ТАСС
Минобороны России раскрыло данные о зарплатах военных-контрактников в зоне спецоперации. Об этом российское ведомство сообщило в своем телеграм-канале.
Единовременная выплата при заключении контракта составляет на срок от года и более составляет 195 тысяч рублей.
Минимальный размер выплат составляет:
- Заместитель командира взвода-командир отделения – от 242 тысяч рублей в месяц;
- Командир отделения – от 232 тысяч рублей в месяц;
- Инструктор штаба – от 226 тысяч рублей в месяц;
- Начальник радиостанции командно-штабной машины – от 226 тысяч рублей в месяц;
- Старший сапер – от 216 тысяч рублей в месяц;
- Старший телефонист – от 219 тысяч рублей в месяц;
- Гранатометчик – от 211 тысяч рублей в месяц;
- Водитель – от 211 тысяч рублей в месяц;
- Повар – от 211 тысяч рублей в месяц;
- Пулеметчик – от 211 тысяч рублей в месяц.
Узнать подробности о поступлении на контрактную службу можно по ссылке и по телефону 117.
Ранее сообщалось, что производитель оружия, а также продукции гражданского и военного назначения "Калашников" начал поставки нового обмундирования для военнослужащих РФ. В первую поставку вошли несколько десятков тысяч летних и ветровлагозащитных комплектов костюмов и фуражек.
Москвичи стали активнее интересоваться информацией о военной службе по контракту
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