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05 мая, 23:42

Общество

Минобороны России опубликовало данные о зарплатах военных-контрактников в зоне СВО

Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Минобороны России раскрыло данные о зарплатах военных-контрактников в зоне спецоперации. Об этом российское ведомство сообщило в своем телеграм-канале.

Единовременная выплата при заключении контракта составляет на срок от года и более составляет 195 тысяч рублей.

Минимальный размер выплат составляет:

  • Заместитель командира взвода-командир отделения – от 242 тысяч рублей в месяц;
  • Командир отделения – от 232 тысяч рублей в месяц;
  • Инструктор штаба – от 226 тысяч рублей в месяц;
  • Начальник радиостанции командно-штабной машины – от 226 тысяч рублей в месяц;
  • Старший сапер – от 216 тысяч рублей в месяц;
  • Старший телефонист – от 219 тысяч рублей в месяц;
  • Гранатометчик – от 211 тысяч рублей в месяц;
  • Водитель – от 211 тысяч рублей в месяц;
  • Повар – от 211 тысяч рублей в месяц;
  • Пулеметчик – от 211 тысяч рублей в месяц.

Узнать подробности о поступлении на контрактную службу можно по ссылке и по телефону 117.

Ранее сообщалось, что производитель оружия, а также продукции гражданского и военного назначения "Калашников" начал поставки нового обмундирования для военнослужащих РФ. В первую поставку вошли несколько десятков тысяч летних и ветровлагозащитных комплектов костюмов и фуражек.

Москвичи стали активнее интересоваться информацией о военной службе по контракту

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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