В Москве госпитализировали 108 человек с коронавирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В Москве за последние сутки госпитализировали 108 человек с коронавирусом, сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

На искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находятся 76 человек.

За 24 часа выявлено 335 новых случаев заражения коронавирусом. От последствий COVID-19 в городе скончались 14 человек с подтвержденным диагнозом "пневмония".

Также за последние сутки после лечения выписаны 267 пациентов. Всего с начала пандемии московские врачи вылечили более 2,5 миллиона человек.

Ранее руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИЭ Роспотребнадзора Камиль Хафизов допустил, что "Дельта"-штамм коронавируса может вернуться в Россию.

По словам эксперта, это связано с тем, что иммунитет к данному штамму постепенно ослабевает. Кроме того, подчеркнул он, в настоящий момент "Дельта" не исчезла полностью, в России иногда отмечаются единичные случаи заболевания этим вариантом COVID-19.

