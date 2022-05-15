В России госпитализировали 1 125 человек с коронавирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В России за последние сутки госпитализировали 1 125 человек с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

За тот же период, согласно опубликованным данным, выздоровели 6 200 пациентов с ранее диагностированным коронавирусом. Всего по стране с начала пандемии были выписаны 17 647 179 пациентов.

Выявлено 4 956 новых случаев заражения COVID-19. За сутки скончались 99 пациентов с ранее диагностированной пневмонией и положительным тестом на коронавирус.

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург ранее заявил, что для лучшей защиты от коронавируса следует перейти на сочетание инъекционной вакцинации и ревакцинации назальным препаратом.