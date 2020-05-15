Переболевшие COVID-19 в легкой форме могут не иметь нужного количества антител

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Люди, переболевшие коронавирусом в легкой форме, после выздоровления могут не иметь нужного количества антител для защиты иммунитета, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.
"Люди, которые переболели в легкой форме, в том числе уже сейчас большое количество таких наблюдений, они по, соответственно, выздоровлении не имеют антител в тех концентрациях, которые могут давать реальную иммунную защиту", – цитирует ее РИА Новости.
При этом Скворцова подчеркнула, что так тоже бывает не всегда.
Сергей Собянин накануне сообщил, что в столице вводят бесплатное тестирование на наличие антител к коронавирусу. Мэр отметил, что исследования будут основаны на методе иммуноферментного анализа.
Согласно последним данным, за минувшие сутки в России выявили 10 598 случаев коронавирусной инфекции. Итого в стране зарегистрировано 262 843 случая COVID-19, что на 4,2% больше, чем днем ранее. За последние сутки умерли 113 человек.
За весь период скончались 2 418 человек. Выздоровели за сутки 4 696 человек, а с начала эпидемии из больниц выписали 58 226 пациентов.
За последние сутки в России выявили 10 598 случаев коронавируса
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: