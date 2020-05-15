Переболевшие COVID-19 в легкой форме могут не иметь нужного количества антител

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Люди, переболевшие коронавирусом в легкой форме, после выздоровления могут не иметь нужного количества антител для защиты иммунитета, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.

"Люди, которые переболели в легкой форме, в том числе уже сейчас большое количество таких наблюдений, они по, соответственно, выздоровлении не имеют антител в тех концентрациях, которые могут давать реальную иммунную защиту", – цитирует ее РИА Новости.

При этом Скворцова подчеркнула, что так тоже бывает не всегда.

Сергей Собянин накануне сообщил, что в столице вводят бесплатное тестирование на наличие антител к коронавирусу. Мэр отметил, что исследования будут основаны на методе иммуноферментного анализа.

Согласно последним данным, за минувшие сутки в России выявили 10 598 случаев коронавирусной инфекции. Итого в стране зарегистрировано 262 843 случая COVID-19, что на 4,2% больше, чем днем ранее. За последние сутки умерли 113 человек.

За весь период скончались 2 418 человек. Выздоровели за сутки 4 696 человек, а с начала эпидемии из больниц выписали 58 226 пациентов.