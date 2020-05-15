Фестиваль VK Fest стартует в онлайне 15 мая



Популярный музыкальный фестиваль VK Fest начнется 15 мая. В этом году мероприятие будет в онлайне, посмотреть и послушать выступления артистов смогут все пользователи "ВКонтакте".

На нем выступит почти 70 музыкантов, среди которых Баста, Мумий Тролль, Руки Вверх, Тима Белорусских, Ольга Бузова, Шура Би-2, BrainStorm и многие другие артисты.

Помимо того, к VK Fest присоединятся комики, блогеры. Планируется, что исполнители будут выступать из разных городов, в том числе из Москвы, Петербурга, Минска, Киева и Риги.

Социальная сеть в ходе фестиваля соберет средства для благотворительных проектов.

Деньги пойдут на поддержку некоммерческих организаций, объединивших усилия в борьбе с пандемией коронавируса. Фонды покупают материалы и средства защиты, организуют питание для медицинского персонала. Отмечается, что благотворительный подарок люди смогут отправить с 15 по 21 мая.

Ранее стало известно, что более 300 онлайн-туров пройдет в рамках акции "Ночь музеев".