Американский педиатр рассказала о нехватке средств защиты от COVID-19

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Американский педиатр Маргарет Флауэрс рассказала о проблеме нехватки средств защиты от коронавируса.

"Как и для всех работников на передовой служб здравоохранения и жизнеобеспечения, наличие средств индивидуальной защиты крайне важно", – передает RT ее слова.

Врач отметила, что медработники контактируют с пациентами с подтвержденным коронавирусом длительное время, при этом не имея достаточного количества средств защиты.

Флауэрс рассказала, что из-за нехватки масок и костюмов медсестры вынуждены повторно использовать одноразовые средства защиты и надевать поверх одежды мусорные мешки.

"Получается, что люди, от которых максимально зависят наши здоровье и благосостояние, заболевают, а некоторые из них и умирают", – заявила педиатр.

Согласно данным ВОЗ, в США количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией превысило 1,4 миллиона человек.

Ранее сообщалось о том, что в Германии врачи устроили акцию протеста против нехватки масок. Медики начали фотографироваться без одежды и размещать эти снимки в Сети. Таким образом они показывают, как уязвим перед вирусом человек, если у него нет средств защиты.