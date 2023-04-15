Жителям Москвы рассказали о погоде 15 апреля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В субботу, 15 апреля, в столице ожидается переменная облачность, без осадков. Такой прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра России.

По данным синоптиков, температура воздуха днем в Москве будет колебаться в пределах от 7 до 9 градусов, по области – от 7 до 12 градусов.

Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, атмосферное давление составит 760 миллиметров ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что, несмотря на ожидающиеся в выходные, 15 и 16 апреля, заморозки, на следующей неделе в Московский регион вернется теплая и солнечная погода.

В комитете лесного хозяйства Московской области сообщили, что в Подмосковье в выходные из-за сильного ветра существует риск возникновения природных пожаров, в связи с чем разжигать огонь в лесах не рекомендуется.

"Атмосфера": переменная облачность ожидается в Москве в выходные 15–16 апреля

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