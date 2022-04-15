Психолог рассказала о пользе объятий

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Объятия не только улучшают отношения в паре, но и помогают успокоиться и повысить уровень гормонов радости, написала психолог и кандидат медицинских наук Лиза Ван Раалте в статье для Psychology Today.
Она отметила, что объятия помогают снять и физическое, и эмоциональное напряжение.
"Мы обнимаем только тех, с кем мы чувствуем себя в безопасности, с кем мы можем себе позволить быть уязвимыми", – пояснила Раалте.
Также психолог отметила важность вырабатываемого при объятиях гормона окситоцина.
"Окситоцин – естественный гормон любви, который помогает нам чувствовать себя ближе к нашим партнерам. Когда мы обнимаемся, мы чувствуем прилив положительных эмоций, таких как любовь, безопасность и доверие", – дополнила психолог.
При этом Раалте предупредила, что не всем могут быть приятны объятия. По ее словам, у каждого человека есть индивидуальный предел допустимых прикосновений к телу и это необходимо учитывать.
Ранее психотерапевт Евгения Зубарева рассказала, почему люди постоянно ощущают себя жертвами. Эксперт уточнила, что хронически несчастного человека можно узнать по конкретным внешним чертам.
Среди главных характеристик этого типа личности – недовольство своей жизнью, окружающим миром, людьми, поиск бесконечных внешних причин, мешающих реализовать себя, высокие ожидания от людей и мира, которые нередко не оправдываются.
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