Психолог рассказала о пользе объятий

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Объятия не только улучшают отношения в паре, но и помогают успокоиться и повысить уровень гормонов радости, написала психолог и кандидат медицинских наук Лиза Ван Раалте в статье для Psychology Today.



Она отметила, что объятия помогают снять и физическое, и эмоциональное напряжение.

"Мы обнимаем только тех, с кем мы чувствуем себя в безопасности, с кем мы можем себе позволить быть уязвимыми", – пояснила Раалте.

Также психолог отметила важность вырабатываемого при объятиях гормона окситоцина.

"Окситоцин – естественный гормон любви, который помогает нам чувствовать себя ближе к нашим партнерам. Когда мы обнимаемся, мы чувствуем прилив положительных эмоций, таких как любовь, безопасность и доверие", – дополнила психолог.

При этом Раалте предупредила, что не всем могут быть приятны объятия. По ее словам, у каждого человека есть индивидуальный предел допустимых прикосновений к телу и это необходимо учитывать.

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