Эксперт оценил программу кредитной поддержки малого и среднего бизнеса в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Президент столичной школы управления "Сколково" Андрей Шаронов заявил, что решение правительства города запустить беспрецедентную программу кредитной поддержки малого и среднего бизнеса стало важным шагом.
По его словам, действия властей помогут справиться с кризисной ситуацией, передает Агентство "Москва".
"Я думаю, что это значимый шаг, особенно в части существующих кредитов, которые сейчас стали очень сложными для обслуживания, субсидия размером в 6% может облегчить ситуацию", – делится эксперт.
Кроме того, Шаронов считает, что ряд инициатив и мер будут востребованы в будущем.
"Что касается субсидии процентной ставки в размере 8%, думаю, что это "на потом", когда появится свет в конце туннеля, и нужно будет возобновлять производство", – подчеркнул президент школы управления "Сколково".
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин утвердил третий пакет мер по поддержке столичного малого и среднего бизнеса. Так, власти планируют субсидировать процентную ставку на ранее взятые кредиты.
15 апреля Владимир Путин предложил предоставить малым и средним предприятиям прямую безвозмездную помощь от государства в период пандемии коронавируса.
"Предлагаю предоставить малым и средним компаниям пострадавших отраслей прямую безвозмездную финансовую помощь со стороны государства", – заявил президент РФ.
Он отметил, что выделенные средства будут направлены на выплату зарплат сотрудникам компаний. Предприятия смогут направить заявку на получение помощи с 1 мая.
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