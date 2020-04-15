Эксперт оценил программу кредитной поддержки малого и среднего бизнеса в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Президент столичной школы управления "Сколково" Андрей Шаронов заявил, что решение правительства города запустить беспрецедентную программу кредитной поддержки малого и среднего бизнеса стало важным шагом.

По его словам, действия властей помогут справиться с кризисной ситуацией, передает Агентство "Москва".

"Я думаю, что это значимый шаг, особенно в части существующих кредитов, которые сейчас стали очень сложными для обслуживания, субсидия размером в 6% может облегчить ситуацию", – делится эксперт.

Кроме того, Шаронов считает, что ряд инициатив и мер будут востребованы в будущем.

"Что касается субсидии процентной ставки в размере 8%, думаю, что это "на потом", когда появится свет в конце туннеля, и нужно будет возобновлять производство", – подчеркнул президент школы управления "Сколково".

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин утвердил третий пакет мер по поддержке столичного малого и среднего бизнеса. Так, власти планируют субсидировать процентную ставку на ранее взятые кредиты.

15 апреля Владимир Путин предложил предоставить малым и средним предприятиям прямую безвозмездную помощь от государства в период пандемии коронавируса.

"Предлагаю предоставить малым и средним компаниям пострадавших отраслей прямую безвозмездную финансовую помощь со стороны государства", – заявил президент РФ.

Он отметил, что выделенные средства будут направлены на выплату зарплат сотрудникам компаний. Предприятия смогут направить заявку на получение помощи с 1 мая.