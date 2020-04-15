Володин поручил ускорить работу над законопроектом о праве студентов преподавать в школах

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин обратился к депутатам с поручением подготовить ко второму чтению законопроект о праве студентов преподавать в школах.

"Поручил первому заместителю Ивану Мельникову, а также главе комитета по образованию и науке Вячеславу Никонову в соответствии с пунктом 5 перечня поручений президента РФ проработать и подготовить к рассмотрению во втором чтении проект закона, который разрешит студентам преподавать в школах", – сообщили в пресс-службе Госдумы.

Известно, что подобная инициатива была внесена на рассмотрение правительством и была принята в первом чтении нижней палатой парламента 23 июля 2019 года.

Ранее сообщалось о намерении ввести в российских школах специальный курс по изучению русской культуры. Предполагалось, что такой предмет должен формировать у школьников духовный код, связанный с русским языком, историей и литературой.