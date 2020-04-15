Хозяйку салона красоты в Москве оштрафовали на 50 тысяч рублей за работу

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Тверской суд Москвы оштрафовал индивидуального предпринимателя за работу ее салона красоты в период режима самоизоляции. Ей придется заплатить 50 тысяч рублей, сообщает "Интерфакс".

По данным суда, заведение продолжало работать, несмотря на требования Роспотребнадзора от 29 марта и указ мэра Москвы от 5 марта.

Хозяйку салона признали виновной в административном правонарушении по статье "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения".

Ранее в Москве завели административные дела в отношении двоих индивидуальных предпринимателей, которые занимались торговлей в период режима самоизоляции.