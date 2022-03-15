Эксперт объяснил, почему бессмысленно скупать лекарства впрок

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Скупать лекарства впрок из-за опасения их дефицита в России бессмысленно, заявил научный консультант Центра НТИ "Бионическая инженерия в медицине" СамГМУ Николай Измалков.

Эксперт подчеркнул, что подобные действия вызывают нездоровый ажиотаж и искусственный дефицит.

"На самом деле проблемы с лекарствами отсутствуют. Дело в том, что крупные федеральные аптечные сети имеют достаточно большие склады, которые могут обеспечивать розницу препаратами на протяжении нескольких месяцев", – приводит его слова РИА Новости.

Измалков подчеркнул, что лекарства и изделия медицинского назначения не находятся под санкциями. Он добавил, что значимых форс-мажоров по лекарственным препаратам нет. Кроме того, отметил эксперт, запасаться медикаментами неразумно и нерационально по причине того, что у них ограничен срок годности.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому вводится запрет на вывоз из России иностранных лекарств и другой медицинской продукции. Речь идет о медицинских изделиях, завезенных из стран, присоединившихся к антироссийским санкциям, и находящихся в настоящее время на российских складах или таможне.