Набор на третий поток проекта "Бабушка и дедушка на час" открыли в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Центр занятости "Моя карьера" объявил набор на новый курс проекта "Бабушка и дедушка на час". Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Рынок труда стремительно меняется, и мы как центр занятости реагируем на это, предлагая москвичам новые программы. Вместе с сервисом "Бабушка на час" мы помогаем всем желающим реализовать себя или получить знания в профессии няни. Особенно эта тема актуальна для молодых мам и людей старше 50 лет", – отметила директор центра "Моя карьера" Ирина Швец.

Обучение на курсе является бесплатным – проект работает на средства гранта "Москва – добрый город" и при поддержке департамента труда и социальной защиты населения.

Участникам нового образовательного цикла расскажут, как работать с особенными детьми. В центре внимания окажутся такие методики, как игропрактика и сказкотерапия. Кроме того, студентам предложат учебный блок "Автоняня", посвященный безопасному сопровождению детей.

Ученики школы нянь обязаны после прохождения курса сдать экзамены, на основе которых получат сертификаты и преимущества при трудоустройстве. Для участия необходимо зарегистрироваться, первые занятия начнутся уже 29 марта.

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