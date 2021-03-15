В Госдуме предложили создать Крестьянский кодекс для жителей села

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Глава думского комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов предложил создать для жителей села Крестьянский кодекс. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам депутата, документ мог бы стать своеобразным руководством для тех, кто живет и работает в селах.

"В этом кодексе можно свести все законодательные возможности государства перед своими тружениками села, которые бы давали возможность человеку нормально жить, нормально трудиться, нормально свою продукцию производить", – заявил Харитонов.

Харитонов подчеркнул, что свод законодательных норм в данном случае должен состоять из части Земельного кодекса, а также положений по кредитованию, ценам и качеству производимой продукции.

Депутат заявил, что Крестьянский кодекс мог бы устранить путаницу, которая возникает при внесении изменений в постановления правительства. При этом парламентарий признал, что законодательный акт подобного масштаб потребует долгосрочной проработки.

В феврале 2021 года Минсельхоз выступил с просьбой упростить въезд мигрантов в РФ для сезонных работ в поле. Первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хаутов уточнил, что в предстоящем сезоне на поля необходимо дополнительно привлечь около 38,2 тысячи иностранных рабочих.

