В Госдуме предложили создать Крестьянский кодекс для жителей села

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Глава думского комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов предложил создать для жителей села Крестьянский кодекс. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам депутата, документ мог бы стать своеобразным руководством для тех, кто живет и работает в селах.
"В этом кодексе можно свести все законодательные возможности государства перед своими тружениками села, которые бы давали возможность человеку нормально жить, нормально трудиться, нормально свою продукцию производить", – заявил Харитонов.
Харитонов подчеркнул, что свод законодательных норм в данном случае должен состоять из части Земельного кодекса, а также положений по кредитованию, ценам и качеству производимой продукции.
Депутат заявил, что Крестьянский кодекс мог бы устранить путаницу, которая возникает при внесении изменений в постановления правительства. При этом парламентарий признал, что законодательный акт подобного масштаб потребует долгосрочной проработки.
В феврале 2021 года Минсельхоз выступил с просьбой упростить въезд мигрантов в РФ для сезонных работ в поле. Первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хаутов уточнил, что в предстоящем сезоне на поля необходимо дополнительно привлечь около 38,2 тысячи иностранных рабочих.
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