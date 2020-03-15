Названы самые популярные породы собак у россиян

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Представитель образовательного центра Российской кинологической федерации (РКФ) Евгений Цигельницкий назвал самые популярные у россиян породы собак. По данным федерации на март 2020 года, спросом у граждан страны пользуются шпицы, чихуа-хуа и йоркширские терьеры.
"Самые популярные на протяжении трех лет – шпицы. По России их в среднем рождается, а затем пристраивается 38 тысяч. На втором месте – чихуа-хуа, их по России рождается 18 тысяч. На третьем месте – йоркширские терьеры", – рассказал Цигельницкий.
Эксперт подчеркнул, что популярность тех или иных пород собак зависит от социальной обстановки в стране. "Когда был ниже уровень безопасности в обществе, у нас в конце 90-х – начале 2000-х среди лидеров была хотя бы одна крупная собака. Были популярны крупные породы со способностями сторожевой собаки", – пояснил он.
Сейчас же, по мнению представителя РКФ, для жителей городов удобнее маленькие собаки, которых везде можно брать с собой.
Ранее мэр Якутска Сардана Авксентьева выступила с инициативой о введении налога или сбора с владельцев домашних животных. Благодаря деньгам, взысканным с хозяев собак, получится компенсировать расходы городского бюджета на борьбу с бродячими псами, передает РИА Новости.
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