Названы самые популярные породы собак у россиян

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Представитель образовательного центра Российской кинологической федерации (РКФ) Евгений Цигельницкий назвал самые популярные у россиян породы собак. По данным федерации на март 2020 года, спросом у граждан страны пользуются шпицы, чихуа-хуа и йоркширские терьеры.

"Самые популярные на протяжении трех лет – шпицы. По России их в среднем рождается, а затем пристраивается 38 тысяч. На втором месте – чихуа-хуа, их по России рождается 18 тысяч. На третьем месте – йоркширские терьеры", – рассказал Цигельницкий.





Евгений Цигельницкий представитель образовательного центра РКФ Следом по популярности идут немецкие овчарки, лабрадоры, корги и джек-рассел-терьеры, а за ними – французские бульдоги, среднеазиатские овчарки и мопсы. Предпоследние в начале 2000-х входили в тройку лидеров.

Эксперт подчеркнул, что популярность тех или иных пород собак зависит от социальной обстановки в стране. "Когда был ниже уровень безопасности в обществе, у нас в конце 90-х – начале 2000-х среди лидеров была хотя бы одна крупная собака. Были популярны крупные породы со способностями сторожевой собаки", – пояснил он.

Сейчас же, по мнению представителя РКФ, для жителей городов удобнее маленькие собаки, которых везде можно брать с собой.

Ранее мэр Якутска Сардана Авксентьева выступила с инициативой о введении налога или сбора с владельцев домашних животных. Благодаря деньгам, взысканным с хозяев собак, получится компенсировать расходы городского бюджета на борьбу с бродячими псами, передает РИА Новости.

Наталья Лоскутникова, Илона Соболева