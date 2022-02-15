"Тепло задержится не надолго". Похолодание придет в Москву к выходным

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Повышенная температура в Москве будет держаться до конца недели, однако в ближайшее воскресенье в столичный регион придет похолодание, заявил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Он отметил, что в ближайшие дни температура воздуха будет значительно превышать климатическую норму, временами достигая аномальных значений. По словам Шувалова, 17–18 февраля отклонение от нормы может составить девять градусов.

"В субботу, 19 февраля, дождь сменится небольшим снегом и будет температура уже не плюс 3–4 градуса, а где-то около 0 градусов. В воскресенье начнется понижение: к вечеру ожидается температура минус 3–5 градусов, а в ночь на 21 февраля – минус 5–7 градусов в Москве и области", – заявил синоптик.

По словам Шувалова, сильные морозы могут установиться в Москве и в марте, который синоптики традиционно считают полноценным зимним месяцем. Он напомнил, что в марте часто фиксируются минусовые температуры, причем однажды метеорологи зафиксировали минус 28 градусов.

"Вероятность того, что будет повторение достаточно сильных холодов, сохраняется. Однако сказать, в какой конкретно момент времени это произойдет, мы сможем максимум за семь дней", – подытожил Шувалов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказывал, что в столице на этой неделе ожидается апрельская погода. По словам специалиста, до четверга, 17 февраля, температура в столице окажется выше нормы на 7–8 градусов. При этом к выходным аномалия составит 10–11 градусов.

Вильфанд отмечал, что в первой половине недели погода в Москве окажется приятной. В ночные часы температура будет опускаться до 2–7 градусов мороза, а днем в городе ожидается 1–3 градуса тепла.

