МЧС предупреждает о сильном ветре и гололедице

В Москве в ближайшее время с сохранением до конца суток 15 февраля ожидается сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду, на дорогах гололедица, сообщает ГУ МЧС РФ по столице.
Водителям рекомендовали снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также парковать автомобили вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
Пешеходов призвали быть аккуратнее, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.
По прогнозам синоптиков, в субботу в столичном регионе ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода без существенных осадков. Температура воздуха ночью составит 0...-2 градуса, а днем – 0...+2. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду.
В воскресенье существенного изменения в характере погоды не произойдет. В ночь и днем воскресенья в столице местами пройдет мокрый снег.
Ранее сообщалось, что на следующей рабочей неделе в столице значительно похолодает. В ночь на вторник, 19 февраля, температура опустится до 12 градусов мороза.
Синоптики отмечают, что частая смена погоды в Москве сейчас зависит от перемещения воздушных масс в системе циклонов и антициклонов с северо-запада и севера.
Сейчас в Москве установилась аномально теплая погода – среднесуточная температура на 7,8 градуса превышает норму.
Сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду ожидается в Москве 15 февраля
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