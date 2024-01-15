Эксперт рассказал, на кого больше всего влияет "грустный понедельник"

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Влиянию "грустного понедельника", который в этом году выпал на 15 января, наиболее подвержены сконцентрированные на собственном внутреннем мире люди. Об этом Москве 24 рассказал специалист Московской службы психологической помощи Денис Хакимов.

Считается, что самый грустный день года приходится именно на третий понедельник января.

"Почему именно в этот день? Все новогодние праздники уже позади, впереди марафон рабочих будней. А следующие длинные выходные будут только в мае. Плюс ко всему холодная погода и короткий световой день тоже не самым лучшим образом сказываются на нашем настроении. Нередко к этому моменту те обещания, что давались в качестве стимула для саморазвития и позитивных изменений, нарушены или вообще забыты, наступает осознание, что данное слово не сдержано", – пояснил эксперт.





Денис Хакимов специалист Московской службы психологической помощи Сложнее всего в такие периоды приходится интровертам – людям, сконцентрированным на собственном внутреннем мире. В силу особенностей характера они склонны глубоко переживать и излишне серьезно воспринимать неприятные моменты.

Таким людям Хакимов посоветовал придерживаться простых рекомендаций и в первую очередь начать с соблюдения режима дня. "Важно спать достаточно, чтобы организм успел восстановиться, отказаться от вредных привычек и уделять больше времени здоровью (особенно в зимний период), по возможности проводить достаточно времени на свежем воздухе", – пояснил он.

Кроме того, немаловажный шаг заключается в том, чтобы пересмотреть подход к работе над собой.





Денис Хакимов специалист Московской службы психологической помощи Возможно, данные новогодние обещания не были нами серьезно восприняты и остались пустой формальностью, тогда как необходимость личностных изменений назрела. Стоит задуматься, что мы действительно хотим в себе изменить, какие реальные на это есть силы, чем готовы пожертвовать и какие ресурсы выделить. Это очень важный момент, и иногда его лучше обсудить со специалистом, работа с которым облегчает поиск ответов на волнующие вопросы.

Ранее россиянам рассказали, как легко влиться в работу после праздничных каникул. По словам экспертов, стоит провести ревизию незаконченных прошлогодних дел. Затем распределить отложенные задачи на оставшиеся в январе рабочие недели. Также не рекомендуется сразу же браться за большие проекты. Вместо этого работу лучше начинать постепенно.

