Эксперт рассказал о самых частых ошибках во время онлайн-собеседования

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Неопрятный внешний вид является одной из самых распространенных ошибок во время онлайн-собеседования, отметил HR-эксперт Ильгиз Валинуров. Об этом сообщает News.ru.

"Важно и что на фоне, качество освещения. Работодатель смотрит на внешний вид, потому что учитывает не только опыт, но и то, что человек будет каждый день появляться в офисе или где-то еще. Хочется приятно смотреть на человека. Камера должна находиться прямо, а не где-то сбоку", – подчеркнул он.

Эксперт также напомнил о важности зрительного контакта, не нужно постоянно смотреть в свое резюме. Кроме того, если кандидат во время разговора направляет свой взгляд в камеру, он создает эффект присутствия, привлекая таким образом внимание потенциального работодателя, объяснил Валинуров.

Ранее независимый HR-эксперт Зулия Лойкова отметила, что большинство работодателей запрашивают характеристику кандидата на вакансию с предыдущего места работы.

По ее словам, так поступают около 80% компаний. При этом они не просто звонят и представляются потенциальными работодателями, а маскируются, например, под представителей банков, указала эксперт и объяснила, что таким образом получается собрать разностороннее мнение о человеке, его личных и профессиональных качествах.



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