Роспотребнадзор не выявил случаи заболевания энцефалитом лошадей в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России нет случаев заболевания западным энцефалитом лошадей (ЗЭЛ), специалисты Роспотребнадзора контролируют ситуацию в пунктах пропуска через границу. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Для этих целей задействована АИС "Периметр", позволяющая анализировать эпидемические риски и выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний, прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой", – говорится в материале Роспотребнадзора.

Случай заражения человека ЗЭЛ впервые за почти 30 лет был зарегистрирован в Аргентине в 2023 году. С того момента, по информации Панамериканской организации здравоохранения (региональная структура ВОЗ), число случаев заражения в стране увеличилось до 21. Они зафиксированы в четырех провинциях страны – Буэнос-Айресе, Санта-Фе, Энтре-Риосе и Сантьяго-дель-Эстере. Один из заболевших скончался.

Отмечается, что большинство зараженных – мужчины от 50 лет и старше, также есть случаи заболевания у мальчиков от 9 месяцев. Самыми частыми симптомами, по данным Роспотребнадзора, были внезапное повышение температуры, головная боль, рвота и спутанность сознания.