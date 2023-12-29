Зафиксирован первый с 20 века случай заражения человека лошадиным энцефалитом

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Случай заражения человека западным лошадиным энцефалитом (WEE) выявлен в Аргентине. Об этом сообщает сайт ВОЗ.

Во всемирной организации отметили, что за последние почти три десятилетия это является первым подтвержденным случаем заражения человека данной инфекцией. До этого WEE выявляли в Аргентине в 1996 году, тогда также был зафиксирован единичный случай заражения человека.

Заболевшим в этом году стал взрослый сельский рабочий из провинции Санта-Фе. В этой местности ранее у лошадей имелся положительный результат теста на инфекцию.

В середине ноября у мужчины развились симптомы, включающие головную боль, миалгию, головокружение, дезориентацию и внезапную лихорадку. Его доставили в медицинское учреждение, где ему потребовалась интенсивная терапия, пациент 12 дней был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. 20 декабря мужчина был выписан и сейчас находится под амбулаторным наблюдением.

Ранее в России впервые с начала пандемии зафиксировали одновременный подъем заболеваемости COVID-19 и гриппом. Количество обратившихся к врачам граждан с симптомами респираторных заболеваний превысило один миллион человек.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в РФ увеличивается и количество госпитализируемых, а также растет тяжесть гриппа. В основном им болеют граждане, которые не прошли вакцинацию, уточнила она.



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