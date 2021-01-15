Попова назвала ситуацию с коронавирусом в РФ ровной и спокойной

Фото: ТАСС/Александр Астафьев/POOL
Ситуация с коронавирусом в России ровная и спокойная, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.
"На фоне проблем в других странах (ситуация в РФ. – Прим. ред.) выглядит ровно и спокойно", – подчеркнула Попова.
Она отметила, что при оценке учитывался высокий охват тестирования на COVID-19 в РФ. По ее словам, при таком факторе кривая заболеваемости достаточно плавная и пологая по сравнению с тем, что мы видим на аналогичных графиках в других странах.
Также глава Роспотребнадзора заявила, что за год можно привить от коронавируса 60% населения России. По ее мнению, к осени может сформироваться коллективный иммунитет к COVID-19.
Ранее Попова подчеркнула, что коронавирус станет сезонной инфекцией наподобие гриппа. Она отметила, что нет оснований говорить о том, что циркуляция вируса прекратится. Глава Роспотребнадзора заявила, что Россия уверенно преодолела период пандемии в 2020 году.
Она также сообщила, что россияне научились жить в условиях коронавируса. Попова заявила, что выработанные меры по борьбе с COVID-19 в России позволяют не думать о введении локдауна.
Попова анонсировала регистрацию третьей вакцины от COVID-19 в РФ
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: