Попова назвала ситуацию с коронавирусом в РФ ровной и спокойной

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Ситуация с коронавирусом в России ровная и спокойная, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.

"На фоне проблем в других странах (ситуация в РФ. – Прим. ред.) выглядит ровно и спокойно", – подчеркнула Попова.

Она отметила, что при оценке учитывался высокий охват тестирования на COVID-19 в РФ. По ее словам, при таком факторе кривая заболеваемости достаточно плавная и пологая по сравнению с тем, что мы видим на аналогичных графиках в других странах.

Также глава Роспотребнадзора заявила, что за год можно привить от коронавируса 60% населения России. По ее мнению, к осени может сформироваться коллективный иммунитет к COVID-19.

Ранее Попова подчеркнула, что коронавирус станет сезонной инфекцией наподобие гриппа. Она отметила, что нет оснований говорить о том, что циркуляция вируса прекратится. Глава Роспотребнадзора заявила, что Россия уверенно преодолела период пандемии в 2020 году.

Она также сообщила, что россияне научились жить в условиях коронавируса. Попова заявила, что выработанные меры по борьбе с COVID-19 в России позволяют не думать о введении локдауна.