В Москве возбуждено дело о поставке почти 10 млн использованных перчаток

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Москве расследуют уголовное дело о поставках в Москву 9,9 миллиона использованных виниловых перчаток для защиты от COVID-19, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.
Уточняется, что контракт о поставке перчаток для продажи в России был заключен между коммерческой фирмой в Новой Москве и иностранной компанией.
"На основании таможенных деклараций было поставлено более 9,9 миллиона одноразовых перчаток. В последующем установлено, что поставленная продукция не соответствует заявленному качеству, имеются характерные признаки того, что перчатки ранее находились в употреблении", – сообщает прокуратура.
Отмечается, что материалы прокурорской проверки были переданы следственным органам. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 236 УК РФ (покушение на нарушение санитарно-эпидемиологических правил).
"Результаты расследования поставлены прокуратурой на контроль", – говорится в сообщении.
Ранее Лига безопасного интернета обнаружила случаи мошенничества в Сети, которые касаются продажи вакцин от коронавирусной инфекции. Среди них есть случаи мошенничества, связанные с продажей иностранных вакцин. Кроме того, злоумышленники предлагали купить поддельные справки от отсутствии коронавируса.
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