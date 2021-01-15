В транспорте Москвы в праздники оштрафовали более 3 тыс человек

Фото: Москва 24/Никита Симонов

За нарушение масочно-перчаточного режима в новогодние праздники было оштрафовано около 3,1 тысячи пассажиров московского транспорта. Чаще всего у нарушителей не было перчаток, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя ГКУ "Организатор перевозок" Владислава Султанова.

"Результаты проверки показали, что более 99% пассажиров метро носили маски в новогодние праздники, но нарушения все-таки были выявлены. 2 709 пассажиров Московского метрополитена и 368 пассажиров на линиях наземного городского пассажирского транспорта были оштрафованы", – пояснил он.

По словам Султанова, 19% пассажиров не носили перчатки. При этом в конце прошлого года их доля достигала 25%.

Ранее гендиректор Центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов заявил, что в период распространения коронавируса средства защиты должны использовать все, в том числе и те, кто получил вакцину или переболел.