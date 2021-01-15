В РФ предложили возмещать налоги, уплаченные несовершеннолетними предпринимателями

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Ректор Российского технологического университета МИРЭА Станислав Кудж обратился к главе ФНС Даниилу Егорову с предложением ввести возмещение налогов уплаченных несовершеннолетними предпринимателями, чтобы они могли их потратить на образование по достижении 18 лет. Об этом сообщает RT.

Он отметил, что ведение предпринимательской деятельности в подростковом возрасте свидетельствует о трудолюбии и инициативности молодых людей, которые в последствии могут конвертировать свои знания и умения в полезные бизнес-идеи и развитие компаний. Поэтому, считает Кудж, предпринимательскую инициативу несовершеннолетних необходимо максимально поощрять.

"Просим вас рассмотреть возможность возмещения в полном объеме налогов, уплаченных несовершеннолетними предпринимателями (самозанятые и ИП), на получение ими аккредитованных государством образовательных услуг по достижении 18 лет. В этом возрасте молодые люди смогут самостоятельно распоряжаться средствами и потратить их на оплату учебных программ, курсов и других образовательных услуг", – говорится в тексте обращения.

Ректор полагает, что такие меры поспособствуют развитию профессиональных способностей молодых бизнесменов, простимулируют их активность, а также помогут им вырасти в ответственных граждан и законопослушных налогоплательщиков.

Ранее в министерстве финансов РФ разъяснили порядок уплаты налога по вкладам более одного миллиона рублей. В ведомстве подчеркнули, что налогом будут облагаться только проценты по сбережениям. При этом сами банковские вклады под действие нового налога не попадают.