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Общество

12:06

Александра Серова ранили в ногу во время драки у кафе

общество происшествия

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Народный артист России Александр Серов рассказал изданию StarHit о том, что в конце 2019 года он получил ранение из травматического оружия в ходе драки у кафе.

По словам артиста, он находился в заведении вместе со своими друзьями. В какой-то момент между ним и посетителями за соседним столом завязался конфликт. Певец предложил оппонентам выйти на улицу и "разобраться по-мужски".

"Вот только разговора не сложилось, потому что у одного из них оказался пистолет и он выстрелил мне в ногу", – рассказал Серов.

Он добавил, что не стал обращаться в полицию, поскольку стрелявший скрылся с места происшествия. Врачи смогли извлечь пулю из ноги артиста, однако он до сих пор находится под присмотром медиков.

"Теперь я прихрамываю. Но, думаю, быстро заживет", – заключил Серов.

Ранее неизвестные открыли огонь из огнестрельного оружия в Подмосковье. Инцидент произошел в Одинцовском районе. Злоумышленники выстрелили в мужчину. Пострадавший доставлен в больницу.

В декабре в столичном метро был задержан приезжий, который открыл стрельбу на одной из станций подземки. 23-летний мужчина при задержании вел себя неадекватно и размахивал пистолетом.

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