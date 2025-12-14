Зажжение восьмисвечника в Хануку отменено в Москве впервые с 1991 года

Фото: ТАСС/Саверкин Александр

Церемония зажжения ханукального восьмисвечника отменена в центре Москвы впервые с 1991 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу главного раввина России Берла Лазара.

"По соображениям безопасности мэрия Москвы не согласовала церемонию зажжения свечи на ханукальной меноре на площади Революции в Москве", – говорится в сообщении.

Зажигание восьмисвечника проходило каждый год с 1991 года.

