Зажжение восьмисвечника в Хануку отменено в Москве впервые с 1991 года
Фото: ТАСС/Саверкин Александр
Церемония зажжения ханукального восьмисвечника отменена в центре Москвы впервые с 1991 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу главного раввина России Берла Лазара.
"По соображениям безопасности мэрия Москвы не согласовала церемонию зажжения свечи на ханукальной меноре на площади Революции в Москве", – говорится в сообщении.
Зажигание восьмисвечника проходило каждый год с 1991 года.
