Москвичам рассказали о погоде 14 декабря

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В четверг, 14 декабря, в Москве и области ожидаются облачная погода и метель, на дорогах возможны гололедица и снежные заносы. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет колебаться от минус 6 до минус 8 градусов, в Подмосковье – от минус 5 до минус 10 градусов.

Скорость юго-восточного ветра составит 7–12 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 753 миллиметра ртутного столба.

Ранее сообщалось, что в столице и области ввели желтый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать с 15:00 14 декабря до 12:00 15 декабря. Синоптики прогнозируют снегопад, метель, снежные заносы, гололедицу и усиление ветра.

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) на фоне непогоды призвал москвичей пользоваться метрополитеном, МЦК и МЦД для передвижения по городу.

В МЧС предупредили москвичей о сильном снегопаде 14–15 декабря