Москвичам рекомендовали пользоваться метро, МЦК и МЦД из-за снегопада 14 декабря

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В четверг, 14 декабря, в Москве ожидается снегопад. В связи с этим Центр организации дорожного движения (ЦОДД) рекомендовал жителям пользоваться метрополитеном, МЦК и МЦД для передвижения по городу, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В течение всего дня 14 декабря специалисты советуют пользоваться рельсовым транспортом. Наземный транспорт – автобусы, электробусы – быстрее передвигается по выделенным полосам.

В ЦОДД призвали водителей быть аккуратными на съездах и подъемах с мостов и эстакад, соблюдать дистанцию и скоростной режим, не отвлекаться на телефон и не делать резких маневров. Отмечается, что за движением в городе круглосуточно следит Ситуационный центр и 30 экипажей Дорожного патруля ЦОДД.

Ранее сообщалось, что в Москве и Подмосковье ввели желтый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать с 15:00 14 декабря до 12:00 15 декабря. Синоптики прогнозируют снегопад, метель, снежные заносы, гололедицу и усиление ветра, порывы которого могут достичь 17 метров в секунду.

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