В Совфеде предложили ужесточить наказание за привезенный из-за рубежа коронавирус

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Первый зампред комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Светлана Горячева предложила ужесточить ответственность для граждан, заразившихся коронавирусом за границей. Такую позицию она высказала в ходе круглого стола "О развитии системы федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля", передает Агентство "Москва".
По мнению сенатора, туристы были и остаются главным поставщиком коронавирусной инфекции. Поездки за рубеж, которые многие граждане планируют на период новогодних праздников, могут вызвать всплеск заболеваемости.
"Мне кажется, что нужно ужесточить еще более сильно ответственность вот таких вот "выезжоров", которые потом возвращаются к нам, – подчеркнула Горячева. – Контроля, мне кажется, такого жесткого за всем этим нет. Мы понимаем, что все время будем кувыркаться в этом бесконечном завозе к нам таких вот вещей".
При этом, по мнению сенатора, "законопослушным гражданам" необходимо разрешить находиться в самолете без маски.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова допустила возможность подъема заболеваемости в стране после Нового года. Она отметила, что в период праздников жители страны хотят отдохнуть и поздравить друг друга, зачастую не соблюдая ограничительные меры.
В Госдуме допустили ограничения на поездки в Египет из-за "Омикрон"-штамма
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: