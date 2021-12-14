В Совфеде предложили ужесточить наказание за привезенный из-за рубежа коронавирус

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Первый зампред комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Светлана Горячева предложила ужесточить ответственность для граждан, заразившихся коронавирусом за границей. Такую позицию она высказала в ходе круглого стола "О развитии системы федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля", передает Агентство "Москва".

По мнению сенатора, туристы были и остаются главным поставщиком коронавирусной инфекции. Поездки за рубеж, которые многие граждане планируют на период новогодних праздников, могут вызвать всплеск заболеваемости.

"Мне кажется, что нужно ужесточить еще более сильно ответственность вот таких вот "выезжоров", которые потом возвращаются к нам, – подчеркнула Горячева. – Контроля, мне кажется, такого жесткого за всем этим нет. Мы понимаем, что все время будем кувыркаться в этом бесконечном завозе к нам таких вот вещей".

При этом, по мнению сенатора, "законопослушным гражданам" необходимо разрешить находиться в самолете без маски.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова допустила возможность подъема заболеваемости в стране после Нового года. Она отметила, что в период праздников жители страны хотят отдохнуть и поздравить друг друга, зачастую не соблюдая ограничительные меры.