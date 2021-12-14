В РСТ предостерегли россиян от покупки дешевых авиабилетов в страны Африки

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Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в разговоре с Москвой 24 предостерег граждан от покупки дешевых авиабилетов и индивидуальных путешествий в Кению из-за нового штамма "Омикрон".

На популярных сайтах поиска недорогих билетов стали появляться выгодные предложения на полеты в страны Африки. Например, в Кению предлагалось улететь за 26–30 тысяч рублей в обе стороны.

По словам Горина, из-за того, что у России с Кенией нет прямого авиасообщения, говорить о серьезном туристическом потоке не приходится. В основном это направление популярно у индивидуальных путешественников.





Дмитрий Горин вице-президент Российского союза туриндустрии Основной ужас этой истории в том, что это транзитные рейсы, поэтому авиасообщение не такое стабильное, как у регулярных прямых рейсов.

Эксперт предупредил, что у индивидуальных путешественников в случае неожиданного прекращения авиасообщения могут возникнуть проблемы с возвращением домой.

"Последний раз такая ситуация была с Непалом, когда в течение двух суток закрылось все внутреннее и международное сообщение с этой страной. И вторая ситуация была с ЮАР. Когда по инициативе того или иного государства вводились ограничения: некоторые туристы и пассажиры испытывали проблемы с покупкой новых билетов", – объяснил он.

По словам специалиста, в ЮАР с такой проблемой столкнулись около 500 туристов, которые путешествовали самостоятельно. Организованные отдыхающие без проблем вернулись домой через туроператоров, добавляет специалист.

Кроме того, Горин предупредил, что индивидуальным путешественникам нужно помнить о медицинской страховке и запасе денежных средств на случай, если будут вводиться ограничения. Если отложить поездку никак нельзя, то во время пандемии эксперт советует пользоваться услугами туроператоров.





Дмитрий Горин вице-президент Российского союза туриндустрии В наше время все может поменяться в течение суток, даже в течение часа. Поэтому для более безопасного отдыха лучше пользоваться услугами турагентов и туроператоров, так как логистику путешествий лучше доверять профессионалам.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала россиян внимательнее отнестись к поездкам в другие регионы и страны в период новогодних праздников. По ее словам, появление нового "Омикрон"-штамма коронавируса влечет за собой большие риски, из-за чего невозможно спрогнозировать ситуацию и заранее предположить, какие ограничения могут быть введены в будущем.

