В РСТ предостерегли россиян от покупки дешевых авиабилетов в страны Африки

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Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в разговоре с Москвой 24 предостерег граждан от покупки дешевых авиабилетов и индивидуальных путешествий в Кению из-за нового штамма "Омикрон".
На популярных сайтах поиска недорогих билетов стали появляться выгодные предложения на полеты в страны Африки. Например, в Кению предлагалось улететь за 26–30 тысяч рублей в обе стороны.
По словам Горина, из-за того, что у России с Кенией нет прямого авиасообщения, говорить о серьезном туристическом потоке не приходится. В основном это направление популярно у индивидуальных путешественников.
Эксперт предупредил, что у индивидуальных путешественников в случае неожиданного прекращения авиасообщения могут возникнуть проблемы с возвращением домой.
"Последний раз такая ситуация была с Непалом, когда в течение двух суток закрылось все внутреннее и международное сообщение с этой страной. И вторая ситуация была с ЮАР. Когда по инициативе того или иного государства вводились ограничения: некоторые туристы и пассажиры испытывали проблемы с покупкой новых билетов", – объяснил он.
По словам специалиста, в ЮАР с такой проблемой столкнулись около 500 туристов, которые путешествовали самостоятельно. Организованные отдыхающие без проблем вернулись домой через туроператоров, добавляет специалист.
Кроме того, Горин предупредил, что индивидуальным путешественникам нужно помнить о медицинской страховке и запасе денежных средств на случай, если будут вводиться ограничения. Если отложить поездку никак нельзя, то во время пандемии эксперт советует пользоваться услугами туроператоров.
Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала россиян внимательнее отнестись к поездкам в другие регионы и страны в период новогодних праздников. По ее словам, появление нового "Омикрон"-штамма коронавируса влечет за собой большие риски, из-за чего невозможно спрогнозировать ситуацию и заранее предположить, какие ограничения могут быть введены в будущем.
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