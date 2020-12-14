В трех ТЦ на севере Москвы оштрафовали 68 покупателей без масок и перчаток

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Около 70 посетителей ТЦ на севере столицы оштрафовали за несоблюдение масочно-перчаточного режима. Об этом сообщил заместитель начальника Дорожной инспекции ОАТИ Георгий Цатурян.
В понедельник, 14 декабря, специалисты объединения совместно с сотрудниками полиции провели рейды в ТЦ "Европолис Ростокино", ТЦ "Водный", а также в торгово-развлекательном центре "Речной". В результате эксперты зафиксировали 68 нарушений предписанных профилактических мер.
Инспекторы объединения составили протоколы, по которым в дальнейшем вынесут постановления согласно ч. 2 ст. 3.18 КоАП Москвы.
"Сумма штрафных санкций, предусмотренных данной статьей, составляет четыре тысячи рублей", – пояснил Цатурян.
Ранее почти 60 нарушителей перчаточно-масочного режима выявили в ходе рейдов по торговым центрам в ЗАО. Рейд провели 10 декабря в ТЦ "Кунцево Плаза", "Хорошо" и "Шолохов".
Инспекторы ОАТИ оштрафовали покупателей без масок в трех ТЦ на юго-востоке Москвы
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