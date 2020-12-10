Почти 60 нарушителей масочного режима выявили в ТЦ на западе Москвы

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Почти 60 нарушителей перчаточно-масочного режима выявили в ходе рейдов по торговым центрам в ЗАО, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главного инспектора Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Яна Поповского.

Рейд провели 10 декабря в ТЦ "Кунцево Плаза", "Хорошо" и "Шолохов". В отношении 58 нарушителей были составлены административные протоколы по части 2 статьи 3.18.1 КоАП Москвы. Данная статья предполагает штрафные санкции в размере 4 тысяч рублей.

Накануне почти 80 посетителей торговых центров "Мозаика", "Город" и "Феникс" на юго-востоке столицы оштрафовали за отсутствие масок и перчаток. По каждому случаю составлены проколы об административных правонарушениях.

До этого за отсутствие масок и перчаток оштрафовали почти 60 посетителей ТРЦ "Метрополис", ТЦ "Водный" и ТРЦ "Речной" на севере столицы. Рейд проводился в субботу, 6 декабря.

Осенью в Москве была приостановлена работа 105 магазинов и торговых центров в связи с несоблюдением мер профилактики коронавируса. Сейчас половина этих предприятий возобновила деятельность после устранения нарушений.