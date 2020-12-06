Почти 60 посетителей ТЦ на севере Москвы оштрафовали за отсутствие масок

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Почти 60 посетителей торговых и торгово-развлекательных центров на севере столицы оштрафовали за отсутствие масок и перчаток, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Людмила Борисова.

Рейд проводился в субботу, 6 декабря, совместно с сотрудниками полиции и инспекторами объединения в ТРЦ "Метрополис", ТЦ "Водный" и ТРЦ "Речной".

По каждому случаю инспекторы ОАТИ составили проколы об административных правонарушениях, по которым вынесут постановления согласно части 2 статьи 3.18 КоАП Москвы.

Данная статья предусматривает штраф в 4 тысячи рублей.​

Осенью в Москве была приостановлена работа 105 магазинов и торговых центров в связи с несоблюдением мер профилактики коронавируса. Сейчас половина этих предприятий возобновила деятельность после устранения нарушений.