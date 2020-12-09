Почти 80 покупателей без масок и перчаток оштрафовали в трех ТЦ на юго-востоке Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Почти 80 посетителей торговых центров на юго-востоке столицы оштрафовали за отсутствие масок и перчаток, рассказал главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Евгений Обидин.
Рейд проводился 9 декабря инспекторами объединения совместно с сотрудниками полиции и представителями департамента торговли и услуг Москвы в ТРЦ "Мозаика", ТЦ "Город" и ТЦ "Феникс", сообщает Агентство "Москва".
По каждому случаю составлены проколы об административных правонарушениях, по которым в дальнейшем вынесут постановления согласно части 2 статьи 3.18 КоАП Москвы. Сумма штрафных санкций, предусмотренных данной статьей, составляет 4 тысячи рублей.
Ранее за отсутствие масок и перчаток оштрафовали почти 60 посетителей ТРЦ "Метрополис", ТЦ "Водный" и ТРЦ "Речной" на севере столицы. Рейд проводился в субботу, 6 декабря.
Осенью в Москве была приостановлена работа 105 магазинов и торговых центров в связи с несоблюдением мер профилактики коронавируса. Сейчас половина этих предприятий возобновила деятельность после устранения нарушений.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: