Почти 80 покупателей без масок и перчаток оштрафовали в трех ТЦ на юго-востоке Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Почти 80 посетителей торговых центров на юго-востоке столицы оштрафовали за отсутствие масок и перчаток, рассказал главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Евгений Обидин.

Рейд проводился 9 декабря инспекторами объединения совместно с сотрудниками полиции и представителями департамента торговли и услуг Москвы в ТРЦ "Мозаика", ТЦ "Город" и ТЦ "Феникс", сообщает Агентство "Москва".

По каждому случаю составлены проколы об административных правонарушениях, по которым в дальнейшем вынесут постановления согласно части 2 статьи 3.18 КоАП Москвы. Сумма штрафных санкций, предусмотренных данной статьей, составляет 4 тысячи рублей.

Ранее за отсутствие масок и перчаток оштрафовали почти 60 посетителей ТРЦ "Метрополис", ТЦ "Водный" и ТРЦ "Речной" на севере столицы. Рейд проводился в субботу, 6 декабря.

Осенью в Москве была приостановлена работа 105 магазинов и торговых центров в связи с несоблюдением мер профилактики коронавируса. Сейчас половина этих предприятий возобновила деятельность после устранения нарушений.