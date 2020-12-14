В Роскачестве рассказали, как выбрать искусственную елку

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В Роскачестве дали советы по выбору безопасной и качественной искусственной елки. Об этом говорится на сайте организации.

Специалисты советуют при осмотре товара обхватить ветку рукой и провести ей против роста. Если ветки начнут выпадать, выгибаться и ломаться, это будет свидетельствовать о некачественном товаре.

Также в ведомстве посоветовали обратить внимание на этикетку – на ней должны быть указаны название изделия, изготовитель, дата выпуска, срок эксплуатации, материал, из которого оно сделано, а также условия эксплуатации и штрихкод для идентификации. При выборе елки с гирляндой нужно убедиться в степени защиты от влаги и пыли. Она маркируется буквами IP и двумя цифрами. Чем выше цифра, тем более устойчивы светодиоды к внешним воздействиям.

Специалисты отмечают, что в состав елок предусмотрительно добавляют термостабилизаторы и антипирены, чтобы препятствовать распространению пламени и поглощать дым, тем самым минимизируя попадание в воздух токсичных веществ.

Ранее терапевт Людмила Лапа рассказала, что искусственная елка собирает домашнюю пыль и сама становится ее источником. Медик рекомендовала в обязательном порядке мыть конструкцию, чтобы убрать с нее прошлогодние загрязнения. Также, по мнению врача, живая елка наполняет дом фитонцидами, которые очищают воздух от вредных бактерий и вирусов и являются источником приятного запаха.

