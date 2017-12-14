Фото: ТАСС/Митя Алешковский
Морозы вернутся в столицу на следующей неделе. Во вторник, 19 декабря, прогнозируют похолодание до 6 градусов ниже нуля.
Ночью в пятницу, 15 декабря, ожидается снег. Температура воздуха будет колебаться в районе -1...1 градуса в Москве и -3...2 градусов по области. Местами возможны небольшие осадки, а также порывы ветра до 15 метров в секунду. Из-за последнего в городе объявили желтый уровень погодной опасности. Днем максимальная температура составит 3 градуса в столице и 4 – в Подмосковье.
В субботу, 16 декабря, пройдут небольшие осадки, днем они усилятся до умеренных. Преимущественно это будет дождь. Ночью столбики термометров покажут 0...2 градуса в Москве и -1...4 по области, днем – 4...6 градуса и 1...6 соответственно. Местами возможен порывистый ветер до 13–18 метров в секунду, сообщает Гидрометцентр России.
В ночь на 17 декабря обещают дожди и мокрый снег, днем останутся небольшие осадки. В течение суток температурные показатели составят 1...3 градуса в Москве и 0...5 – в Подмосковье.
В понедельник, 18 декабря в город вновь придут осадки. Столбики термометров покажут -4...1 градус днем и ночью. На следующий день ожидается снег, станет холоднее – до -6 градусов ниже нуля.
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