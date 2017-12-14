Синоптики предупредили об усилении ветра 15 декабря

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Усиление ветра в столице прогнозируют синоптики 15 декабря. Объявлен желтый уровень погодной опасности.

Скорость южного, юго-восточного ветра составит 5–10 метров в секунду, местами порывы достигнут 15 метров в секунду, сообщает Гидрометцентр России. Будет облачно, возможна гололедица. Днем и ночью местами ожидаются небольшие осадки. Температура воздуха ночью составит -1...1 градус, днем – до 3 градусов тепла.

Рекордная для зимы температура установится в Москве в середине декабря. В четверг и пятницу воздух прогреется до 1–2 градусов выше нуля, в субботу – до 4–6 градусов. Эти показатели на несколько градусов превышают климатическую норму. В последний раз в декабре так тепло было в 2006 году. В начале следующей недели начнет холодать: сначала столбики термометров покажут ноль градусов, затем опустятся ниже.

В среду температура в Москве поднялась до самой высокой отметки с начала зимы. На главной метеостанции Москвы в ВДНХ к 12:00 13 декабря столбики термометров показывали до 3,4 градуса выше нуля.