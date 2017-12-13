Среда стала самым теплым днем с начала зимы в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Температура воздуха на главной метеостанции Москвы в ВДНХ к 12:00 13 декабря поднялась до плюс 3,4 градуса, сообщает Гидрометцентр России.

Как передает "Интерфакс", эта среда уже стала самым теплым днем с начала зимы в Москве.

Температурный рекорд для 13 декабря в Москве был установлен в 1981 году, а позже повторен в 1999 году – плюс 5,5 градуса. Самым холодным 13 декабря было в 1888 году – минус 30,2 градуса.

Согласно данным столичного метеобюро, декабрь в Москве теплее нормы почти на четыре градуса.