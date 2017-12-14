Рекордное тепло придет в столицу в середине декабря

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
Рекордная для зимы температура установится в столице в середине декабря. Об этом сообщается на портале центра погоды "Фобос".
В четверг и пятницу столбики термометров будут держаться на отметке плюс 1–2 градуса, возможен небольшой снегопад. В субботу воздух в городе прогреется до 4–6 градусов тепла, снег сменится дождями. Эти показатели на несколько градусов превышают климатическую норму. Метеорологи отмечают, что в последний раз в декабре так тепло было в 2006 году.
В начале следующей недели в городе начнет холодать. Во вторник воздух остынет до нуля градусов, а в среду – до минус одного.
Среда стала самым теплым днем с начала зимы в столице. Температура воздуха на главной метеостанции Москвы в ВДНХ к 12:00 13 декабря поднялась до плюс 3,4 градуса.
По данным столичного метеобюро, декабрь в Москве теплее нормы почти на четыре градуса.
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